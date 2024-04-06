Anadolu Ajansı, 104. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir\'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile beraberindeki heyet, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru ile AA çalışanlarından oluşan heyetle Anıtkabir'e gelen Karagöz, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazılı çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bıraktı.
Saygı duruşunun ardından Karagöz ve beraberindekiler, fotoğraf çektirdi.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Serdar Karagöz, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Ajansımızın kurucusu Büyük Atatürk. İstiklal Savaşı'mızın en zor günlerinde Anadolu'nun halklı mücadelesinin tüm dünyaya duyurulması amacıyla öncülüğünüzde kurulan Anadolu Ajansımız bugün 104 yaşında. Kuruluş felsefesine yaraşır bir şekilde misyonunu sürdüren Anadolu Ajansı, Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutladığımız 2023 yılında birçok gelişmeye tanıklık etmeye ve yaşananları tüm dünyaya duyurmaya devam etti. 2023 yılı küresel ölçekteki çatışma ve krizlerle birlikte yine doğal afetlerin gölgesinde geçti. 6 Şubat'ta meydana gelen ve ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki çalışmaların durumu ile güncel bilgileri ülke ve dünya kamuoyuna aktardık.
Ekim ayında başlayan, İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği savaş suçlarını bölgedeki muhabirlerimizle tüm dünyaya duyurarak adalet için kanıt topladık. Bu kapsamda 'Kanıt' kitabımız, uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dair sessizliğini bozmaya ve adaleti sağlamaya çağıran önemli bir adım oldu.
Kurduğunuz Cumhuriyet, 100. yılında uluslararası alanın başat aktörlerinden birisi haline gelirken, Anadolu Ajansı olarak bu atılımı tarihe not düştük. Önderlik ettiğiniz Kurtuluş Savaşı'mızın ve Cumhuriyet'imizin dönüm noktalarına ev sahipliği yapan rotayı yerli otomobilimiz Togg ile takip ederek '100. Yılında Kurtuluş Rotası' belgeselini hazırladık. Değişen dünyanın habercisi olarak Türk Cumhuriyetleri arasında ortak bir gelecek vizyonu oluşturmak amacıyla Türk Haber Ajansları Birliğinin kurulmasına liderlik ettik. 104. yılımızda da Cumhuriyet'imiz ve Ajansımız arasındaki kader birlikteliğine inanarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Uluslararası alandaki etkinliğimizi arttırırken aynı zamanda teknolojik olarak güncel kalmayı ve sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Ajansımız bünyesinde 2024 yılını yapay zekada atılım yılı olarak ilan ettik. Ajans olarak haberleşme ve bilgi paylaşımı alanında daha etkili ve verimli bir rol oynayarak medya sektörünü dönüştürecek, uygulamaların öncüsü olacağız. Bu vesileyle Türk istikbali ve bağımsızlığı yolunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve sizin şahsınızda ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."
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