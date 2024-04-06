Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Yargıç Harmankaya, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Harmankaya, mesajında, AA'nın, istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu belirtti.
Geçmişte olduğu gibi bugün de AA'nın ülkenin dünyadaki sesi olduğunu vurgulayan Harmankaya, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. Milli Mücadele yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün meslektaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
Son Dakika › Güncel › KKDGC Başkanı Yargıç Harmankaya'dan AA'ya kutlama mesajı - Son Dakika
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