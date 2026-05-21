Anadolu Ajansı'nın Yüzyıllık Öyküsü

21.05.2026 21:22
Atakan Çelik'in kitabı, Anadolu Ajansı'nın tarihini ve Gazze'deki insanlık dramını ele alıyor.

Gazeteci-yazar Atakan Çelik, kaleme aldığı "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü" adlı kitabı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Ankara Şubesi'nde düzenlenen programda katılımcılara anlattı.

Programda, Anadolu Ajansının Milli Mücadele yıllarında başlayan yüzyıllık hakikat yolculuğu, Türkiye'nin yakın tarihiyle birlikte ele alındı.

Atakan Çelik, burada yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansının yalnızca bir haber kurumu değil, aynı zamanda Türkiye'nin hafızasını taşıyan stratejik bir tanıklık merkezi olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Çelik, kitabın bu bölümünde çağın en büyük vicdan kırılmalarından birini kayıt altına almaya çalıştığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıları yalnızca bir savaş olarak değerlendirmenin eksik kalacağına işaret eden Çelik, çocukların aç bırakıldığı, gazetecilerin hedef alındığı ve hakikatin susturulmak istendiği sistematik bir yok etme politikasının yaşandığını vurguladı.

Anadolu Ajansının Gazze'de yürüttüğü çok dilli habercilik faaliyetlerine de değinen Çelik, ajansın yalnızca haber üretmediğini, "Tanık", "Kanıt" ve "Sanık" eserleriyle insanlık adına tarihe delil bıraktığını kaydetti.

TDED Ankara Şube Başkanı Erbay Kücet de Atakan Çelik'e teşekkür ederek, eserin yalnızca bir kurum tarihi değil, Türkiye'nin hafızasını kayıt altına alan önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Programda ayrıca, Anadolu Ajansının kuruluş süreci, Milli Mücadele yıllarındaki rolü, küresel medya düzeni içerisindeki dönüşümü ve Türkiye'nin hakikat mücadelesindeki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program sonunda, TDED Ankara Şube Başkanı Kücet Atakan Çelik'e çeşitli kitaplar hediye etti.

Çelik ise "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü" eserini imzalayarak katılımcılara takdim etti.

Nobel Yayınları tarafından yayımlanan eser, Anadolu Ajansının Milli Mücadele'den Gazze'ye uzanan hakikat yolculuğunu, medya, tarih ve insanlık vicdanı ekseninde ele alan kapsamlı bir hafıza çalışması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

