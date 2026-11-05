Anadolu Eğitim Sendikası üyeleri Fatih Projesi\'nde Faz-3 ve Faz-4 kabulünü yapmayacak

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES), ?Fatih Projesi kapsamında öğretmenlerin kadro unvanı dışında, mali sorumluluk doğuran Faz-3 (700 Okul) ve Faz-4 (3210 Okul) "Okul Ağ Altyapısı" kesin kabul komisyonlarında görevlendirilmesine karşı eylem kararı alındığını duyurdu.

AES'den yapılan yazılı açıklamada, Fatih Projesi Ağ Altyapısı kesin kabul görevlerinde eylem kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"?Fatih Projesi kapsamında öğretmenlerin kadro unvanı dışında, mali sorumluluk doğuran Faz-3 (700 Okul) ve Faz-4 (3210 Okul) 'Okul Ağ Altyapısı' kesin kabul komisyonlarında görevlendirilmesine karşı eylem kararı aldık.

?Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 3. maddesindeki ihtisas mesleği tanımı, Anayasa'nın 18. maddesindeki angarya yasağı ve mali sorumluluk ilkeleri gereği bu görevlendirmeler hukuka aykırıdır. Bu kapsamda üyelerimizin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı sonuna kadar söz konusu 'Okul Ağ Altyapısı' kesin kabul görevlerini yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak üyelerimizin karşılaştığı her türlü hukuksuz, angarya niteliği olan durumlarda yanlarında olmaya devam edeceğiz."