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Anadolu Gençlik Derneği, Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenledi - Son Dakika
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Anadolu Gençlik Derneği, Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenledi

Esenler'de Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1393. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programına çok sayıda kişi katıldı. Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, toplumun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve bu nedenle İslam'ın değerlerini yaşamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin İslami Direnişi'ni desteklediklerini belirterek, bu geceyi kutlamak yerine ıslah mekanizmaları oluşturduklarını ifade etti.

Anadolu Gençlik Derneği, Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenledi
31.12.2023 - 22:41,  Güncelleme: 22:43
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ESENLER'de Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1393. yıl dönümü nedeniyle "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi. Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, "Toplumumuzun ekserisi İslam ile yoğurulmuştur. O yüzden toplumumuzun yüzde 99'u Müslüman olan bu toplumun fertlerine diyoruz ki, o zaman hal ve hareketimize bunun yansımaları olması gerekir. Bu anlamda bu geceyi kutlamıyoruz" dedi.

Mekke'nin Fethi'nin 1393. yıl dönümü Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından ülke genelinde kutlandı. AGD Esenler Şubesi'nin ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Mekke'nin Fethi' programı ise, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Esenler İlçe Başkanı Mehmet Gömeç ve çok sayıda vatandaş katıldı. AGD tarafından düzenlenen programın İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

"BU GECEYİ KUTLAMIYORUZ"

Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, "7 Ekim'de başlatılan Filistin İslami Direnişi tarafından başlatılan Tufanu Aksa Operasyonu'nu da bütün hücrelerimizle birlikte destekliyoruz. Çünkü Filistin İslami direnişini temsil ettiği mana şudur. 100 yıl önce bu topraklarda Sütçü İmamların temsil ettiği mana neyse, Nene Hatunların temsil ettiği mana neyse, Seyit Çavuş'un temsil ettiği mana neyse, bugün Filistin Direnişinin temsil ettiği Hamas budur. Toplumumuzun ekserisi İslam ile yoğurulmuştur. O yüzden toplumumuzun yüzde 99'u Müslüman olan bu toplumun fertlerine diyoruz ki, o zaman hal ve hareketimize bunun yansımaları olması gerekir. Bu anlamda bu geceyi kutlamıyoruz. Biz bu geceyi kutlamayıp, bireysel tepkimizi ortaya koyarak evimizde de oturabilirdik, bunu da yapmıyoruz. Tam aksine, nasıl 10 binlerce insan mecliste kol geziyorsa, biz de onun aksine ıslah mekanizması oluşturuyoruz. Şehirlerin her merkezi noktalarına bu programları icra ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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