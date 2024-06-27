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Anadolu'nun ilk mitingi Niksar'da yeniden canlandı

TOKAT - 20 Haziran 1919 tarihinde Redd-i İlhak Cemiyeti tarafından Tokat'ın Niksar ilçesinde İzmir'in işgalinin Tel'in mitinginin 105.yılı münasebetiyle program düzenlendi. Programda İzmir'in işgali bir kez daha telin edildi.

Niksar Kaymakamlığı ve Niksar Belediyesi tarafından düzenlenen program Keşfi Meydanı Danişmend Gazi müzesi önünde mehteran gösterisiyle başladı. Daha sonra, protokolün de katılımıyla Belediye önüne kadar mehteran eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mahmut Hasgül'ün sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, "Burada bulunmak hepimiz için bir şeref. Yüz beş yıl önce, ecdadımızın, Cemiyetimizin ve üyelerinin, şu anda aramızda bulunan torunları ve akrabaları burada idi ve biz de bugün buradayız. Bu şerefi yaşadık. ve şunu unutmamalıyız ki, yüz beş yıl önce bizi burada toplayan on iki bin kişiyi burada toplayan vatan bilinci ve millet olma bilincinin en önemli unsuru, vatanımızla, milletimize zarar veren her duruma karşı tepki göstermeyi amaçlayan Tel'in Mitingi'dir. Bunun için yine buradayız. İnşallah gelecek yıllarda da başkanımızın söylediği gibi bu bilinci sürdürmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Bünyamin Çelik tarafından "İşgal için çekilen telgraf metninin okunması" Tel'in Mitingi ve Redd- i İlhak Cemiyeti üyelerinin fotoğrafları sergisi ile program sona erdi.