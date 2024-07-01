Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde Otomobil Yangını

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikametine seyreden E.M. idaresindeki 06 DBC 506 plakalı otomobilde Bolu Dağı Tüneli yakınlarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.
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