Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde onarım tamamlandı, İstanbul yönünde trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde onarım çalışmaları tamamlanan yol trafiğe açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'ndaki üstyapı onarım işinin planlanan kesimi bu sabah itibarıyla tamamlandı.

Bu kapsamda Körfez ve Batı İzmit gişelerinden İstanbul istikametine doğru kuzey yol, trafiğe açıldı.