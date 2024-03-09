Anadolu Otoyolu\'nda 3 araç karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi

Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu, Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. Konserde Bahar Çalık, Dilan Gönül, Özge Altıntaş ve Sayinur Altun konuk ses sanatçısı olarak yer aldı. Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki kadın ses sanatçılarından oluşan koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi. Konser sonrası Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Kadıoğlu'na çiçek takdim etti. Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.