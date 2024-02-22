Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu\'nda bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü ancak araçta hasar meydana geldi.

22.02.2024 12:27
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden Cem B. idaresindeki 06 DDY 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu Rampaları mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle alev alan araçta yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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