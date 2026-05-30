Anadolu Otoyolu'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Otoyolu'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu

Anadolu Otoyolu\'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu
30.05.2026 04:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı sonrası Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk arttı, maddi hasarlı kazalar trafiği etkiliyor.

Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluk başladı.

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun Sapanca kesimi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Maddi hasarlı kazaların yaşandığı otoyolda, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza nedeniyle araçlar yavaşlayarak yoğunluğa neden oldu.

Otoyol jandarma ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kurban Bayramı, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Sakarya, Trafik, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

01:25
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
01:16
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
01:05
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
22:59
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 04:59:21. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.