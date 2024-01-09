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Anadolu Otoyolu'nda Çarpışan Otomobillerden Birinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Çarpışan Otomobillerden Birinde Yangın Çıktı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. Yanan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile diğer otomobilin yaralı sürücüsü tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu\'nda Çarpışan Otomobillerden Birinde Yangın Çıktı
09.01.2024 - 15:22,  Güncelleme: 15:23
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DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda çarpışan 2 otomobilden 1'inde yangın çıktı. Yanan aracından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile diğer otomobilin yaralı sürücüsü tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden İsmail Tabak idaresindeki 34 VD 1915 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yöne giden Emrullah Demir yönetimindeki 34 RGJ 109 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İsmail Tabak'ın otomobili motor kısmından alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilin sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralı 2 sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YANGIN, YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım yaklaşık yarım saat 2 şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normal akışına döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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