 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmen taşıyan araç polis araçlarına çarptı: 4 polis 18 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmen taşıyan araç polis araçlarına çarptı: 4 polis 18 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ve otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarptı. Kazada 4'ü polis 18 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu\'nda düzensiz göçmen taşıyan araç polis araçlarına çarptı: 4 polis 18 kişi yaralandı
02.01.2024 - 06:35,  Güncelleme: 06:35
Abone Ol

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hafif ticari aracın, kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarpması sonucu 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

Otoyolun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul istikametinde şüphe üzerine 34 GRA 929 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracı ekipler takibe aldı.

İçerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu hafif ticari araç, otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü polis 18 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Körfez, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmen taşıyan araç polis araçlarına çarptı: 4 polis 18 kişi yaralandı - Son Dakika


00:37
Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi
20:51
ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti

Son Dakika
00:37 Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi
20:51 ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 07:53:47. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmen taşıyan araç polis araçlarına çarptı: 4 polis 18 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement