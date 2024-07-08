Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere ve seyir halindeki pikaba çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden K.D. idaresindeki 34 FIL 069 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde önce bariyere ardından aynı istikamette ilerleyen N.K'nin kullandığı 54 B 6898 plakalı pikaba çarptı.
Kazada, otomobildeki M.D, H.D. ve Y.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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