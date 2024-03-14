Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen kazada baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.K. katılmazken, müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada sanık avukatının talebiyle yeniden istenen kusur raporunun Adli Tıp Kurumundan gelmediğini bildirdi.
Söz verilen müşteki avukatı, sanığın tutuklanması yönündeki talebini mahkeme heyetine sundu.
Tutuklama talebini reddeden mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve Adli Tıp Kurumundan raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.
Olay
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde 31 Mayıs 2023'te, K.K. yönetimindeki 34 BJN 562 plakalı panelvan, emniyet şeridinde park halindeki 34 ZL 3136 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpmış, hafif ticari araçtaki Ahmet ile oğlu Muhammed Atalay Özdemir hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan sanık K.K, daha sonra tahliye edilmişti.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık K.K. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 16 Mart'ta İstanbul'da yapılacak Büyük İstanbul Buluşması'na çağrı yaparak, şiddetsiz, güvenli ve güvenceli bir sağlık ortamı için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. TTB ve tabip odaları, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde hekimlerin 14 acil talebini paylaştı. Ayrıca, kent meydanlarına çelenkler bırakılarak, yaşamını yitiren hekimler ve sağlık emekçileri için saygı duruşunda bulunuldu. TTB Başkanı Korur Fincancı, Taksim'de yaptığı açıklamada, hekimlerin değersizleştirildiği koşullarda halkın sağlık hakkı için mücadele edeceklerini vurguladı. TTB'nin acil talepleri arasında sağlıkta şiddet yasa teklifi, güvenli çalışma ortamları için mekansal önlemler, hekimlere ek gösterge üst sınırının yükseltilmesi ve adaletli bir vergi sistemi yer alıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'nın ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. Özdağ, seçimlerde destek isteyerek, partisinin Ege Bölgesi ve Ankara'da yoğun bir teveccüh gördüğünü belirtti. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele için söz verdi ve zabıtaya istihbarat eğitimi vereceklerini ve emniyetle bilgi paylaşacaklarını açıkladı.
Burdur'un Bucak ilçesinde evinin önünde öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının dördüncü duruşmasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, davayı erteledi. Tombak'ın yakınları ve avukatları, eksikliklerin tamamlanmasını ve tanıkların dinlenmesini talep etti.
AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş ve Ersan Aksu, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Muş ve Aksu, Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odası'na giderek istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz de hazır bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 Mart'ta kaybolan Mehmet Çakır'ın cansız bedeni, Yeniceköy Mahallesi'nde bulundu. Arama çalışmalarına İHH Arama Kurtarma ekipleri, İnegöl Jandarma, Afad, JAK ve İNDAK ekipleri katıldı. Çakır'ın bedeni, Yeniceköy Göleti mevkiinde ormanlık alanda bir ağaca asılı vaziyette bulundu. Kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve soruşturma başlatıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece ve Avcılar'da esnafı ziyaret etti. Akşener, bir üniversite öğrencisinin eleştirilerine yanıt verdi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Fikri Yücel'in kullandığı kamyon, Boyabat-Kastamonu kara yolu Salar köyü mevkisinde refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Müjdat Karabacak, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekliler Lokali'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Yavaş, emekli ve engellilerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla yapılan tesislerin önemine vurgu yaparak, sosyal belediyeciliğin sadece sosyal destek anlamına gelmediğini belirtti. Ayrıca, ileriki dönemde emeklilere daha iyi hizmet etmek için Emekli Meclisi kuracaklarını da söyledi.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, en zorlu dönemlerde dahi büyük bir fedakarlık ile çalışan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı. Başkan Erhan Kılıç, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki fedakarlıklarını vurgulayarak tebrik etti.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Gıda Çarşısı esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi ve çözüm üreteceklerini söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci ile Germencikli vatandaşlarla buluştu. Buluşmada, ata tohumu fidelerinin dağıtımını yapan Çerçioğlu, yıllık üretilen fide sayısını 10 milyona çıkaracaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?