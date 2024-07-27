Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazaya karışan minibüsün şoförü Zafer T. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı ve Sapanca Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Zafer T., kazada hayatını kaybedenlerin sorumluluğunu üstlendi.

27.07.2024 18:05
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan minibüsün şoförü tutuklandı.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde dün hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazaya ilişkin, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına minibüs sürücüsü Zafer T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sapanca Adliyesine sevk edilen Zafer T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüsün çarpıştığı kazada, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu olay yerinde, Mustafa Çatak (65) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) da yaralanmıştı.

Minibüs sürücüsü Zafer T. hastanedeki tedavisinin ardından Sapanca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü tutuklandı - Son Dakika

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