Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü tutuklandı

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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan minibüsün şoförü tutuklandı.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde dün hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazaya ilişkin, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına minibüs sürücüsü Zafer T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sapanca Adliyesine sevk edilen Zafer T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüsün çarpıştığı kazada, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu olay yerinde, Mustafa Çatak (65) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) da yaralanmıştı.

Minibüs sürücüsü Zafer T. hastanedeki tedavisinin ardından Sapanca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.