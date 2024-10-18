Anadolu Otoyolu'nda Onarım Çalışması

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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu kesiminde 21-25 Ekim'de üstyapı onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı gişeleri arasında kalan kısımda üstyapı onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Çalışmanın otoyolun 1100 metresinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu kesim 21 Ekim Pazartesi günü trafiğe kapatılacaktık. Trafik 2 şerit İstanbul 1 şerit Ankara yönüne olmak üzere diğer istikametten sağlanacaktır. 24 saat çalışma esasına göre yapılacak onarım çalışmalarının 25 Ekim Cuma günü saat 17.00'de tamamlanarak yolun trafiğe açılması planlanmaktadır." bilgisi verildi.