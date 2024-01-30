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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.
Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar, Turaplar ve Kızılcık mevkilerinde de sis etkisini sürdürüyor.
Polis ve Karayolları ekipleri, bölgedeki uygulama noktalarında sürücülere takip mesafesini koruma uyarısında bulunuyor.
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