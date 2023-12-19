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Anadolu Otoyolu'nda Tır Çarpışması: Ulaşımda Aksama - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Tır Çarpışması: Ulaşımda Aksama

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen tır çarpışması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Anadolu Otoyolu\'nda Tır Çarpışması: Ulaşımda Aksama
19.12.2023 - 19:03,  Güncelleme: 19:03
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden F.B. idaresindeki 33 PT 842 plakalı tır ile E.G. yönetimindeki Azerbaycan plakalı tır, Tavşantepe mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda Tır Çarpışması: Ulaşımda Aksama - Son Dakika
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