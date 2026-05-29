Anadolu Otoyolu\'nda Trafik Durma Noktasında

KURBAN Bayramı tatilinin 7'nci gününde vatandaşların geri dönüş yolculuğu sürerken, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu sürüyor. Tatilin son gününe kalmadan erkenden dönüşe geçen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. Gün boyunca akıcı yoğun şeklinde ilerleyen trafik, gece saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Jandarma ve Karayolları ekipleri ise güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.