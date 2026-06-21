Anadolu Otoyolu'nda Trafik Düzeni - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Trafik Düzeni

21.06.2026 14:02
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Anadolu Otoyolu, Muallimköy-Doğu Hereke arası onarım nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki güney yolu (Ankara istikameti), üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak, ulaşım D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Gebze ve İzmit kavşakları üstyapı iyileştirme ile onarım işi devam ediyor.

Bu kapsamda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki bölümde, güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

Bu nedenle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.

D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, Anadolu Otoyolu Muallimköy Kavşağı Ankara yönüne girişler kapalı olacak. Bu istikamete gitmek isteyen araçlar öncelikle D-100 kara yolunu kullanabilecek.

Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, Anadolu Otoyolu Ankara yönüne bağlanan kol da trafiğe kapatılacak. Sürücüler, D-100 kara yolundan Ankara istikametine gidebilecek.

D-100 kara yolundan Anadolu Otoyolu Dilovası Gişeleri Ankara yönüne girişler de kapalı olacak.

Çalışmalar yarın 08.00'de başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Trafik Düzeni - Son Dakika

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