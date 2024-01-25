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Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de yapılan bir operasyonda, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 70 gram metanfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü Selahattin A. ve yanındaki kişi Okhan Y. tutuklandı.

Anadolu Otoyolu\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
25.01.2024 - 23:07,
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda şüpheli aracı durdurdu.

Araçta bulunan sürücü Selahattin A. ve Okhan Y'nin üst aramasında 70 gram metanfetamin maddesi araç içerisinde gizlenmiş çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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