Anadolu Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolun Körfez ilçesi Ankara istikametinde 2 cip, 2 otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
