Anadolu Otoyolu\'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Tavşancıl Mahallesi mevkisinde 2 kamyon ile motosiklet çarpıştı.
Kazada kamyonlardan birinin devrilmesi sonucu otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
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