Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu\'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

01.06.2024 01:50
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Tavşancıl Mahallesi mevkisinde 2 kamyon ile motosiklet çarpıştı.

Kazada kamyonlardan birinin devrilmesi sonucu otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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