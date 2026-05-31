Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu

31.05.2026 10:18  Güncelleme: 10:20
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul yönünde yoğun trafik oluştu. Sürücüler yavaş ilerlerken, ekipler tedbirlerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları şehirlere dönüş yolculuğu sürüyor. Cuma akşamı başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Dönüş yolculuklarını tatilin son gününe bırakan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. Sürücüler, yavaş şekilde ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergah üzerinde tedbir ve denetimlerini sürdürüyor. Bölgede trafik yoğunluğunun gün boyu ve gece de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

