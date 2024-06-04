Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 2023-2024 Bahar Dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirler. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

04.06.2024 15:59
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2023-2024 Bahar Dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.

Öğrenciler sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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