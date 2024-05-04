Anadolu Üniversitesi Japon Bahçesi Yeniden Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Japon Bahçesi Yeniden Hizmete Açıldı

Anadolu Üniversitesi Japon Bahçesi Yeniden Hizmete Açıldı

Anadolu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Japon Bahçesi, düzenlenen törenle tekrar hizmete açıldı. Rektör Erdal, bahçenin yeniden açılmasıyla ilgili olarak, kampüsün her noktasını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak istediklerini belirtti ve öğrencilerin keyifli vakit geçirebileceği bir mekan olmasını diledi.

04.05.2024 14:21
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Anadolu Üniversitesi yerleşkesinde yer alan ve yenilenen Japon Bahçesi düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı.

Yunus Emre Kampüsü Merkezler ve Birimler Binası yanına yapılan yeni girişte gerçekleştirilen törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. Fatih Temizel, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen ile öğrenciler katıldı.

Rektör Erdal, törende yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversitesinin örnek gösterilen bir kampüse sahip olduğunun altını çizdi.

Kampüsün her noktasını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak istediklerini belirten Erdal, şunları kaydetti:

"Japon Bahçesi verimli kullanamadığımız alanlardan biri. Böylesine güzel bir kampüs ve şehrin ortasında inanılmaz bir doğa varken bundan maksimum fayda çıkarmamız gerektiği düşüncesiyle Japon Bahçesi'ni bakım ve onarım aşamasından geçtikten sonra ziyarete yeniden açıyoruz. Umarım öğrencilerimiz keyifli bir şekilde burada vakit geçirecek. Bahçemizin hepimiz için keyifli vakit geçireceğimiz güzel bir mekan olmasını diliyorum."

Açılış töreninin ardından Prof. Dr. Erdal, Anadolu Üniversitesi Genç Tema Kulübü tarafından düzenlenen Öğrenci Şöleni'nde açılan stantları gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Japon Bahçesi Yeniden Hizmete Açıldı - Son Dakika

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