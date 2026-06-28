Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi
28.06.2026 21:04
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Anadolu Üniversitesi 2025-2026 mezunları için tören gerçekleştirildi, öğrenciler diplomalarını aldı.

Anadolu Üniversitesinin 2025-2026 Yunus Emre Akademik Yılı'nda mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Stadyumu'nda düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenlerin, öğrenci velilerini ve katılımcıları selamlamasıyla başladı.

Daha sonra örgün eğitim ve Açıköğretim sisteminden mezun olan binlerce öğrenci, alanda yürüyerek katılımcıları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversitede dereceye giren öğrenciler tarafından konuşma yapıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin sadece Eskişehir'e ve Türkiye'ye değil bütün dünyaya eğitim köprüsü kuran, gönülden gönüle eğitimi, sevgiyi, dostluğu, bilimi aşılayan çok büyük bir kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversiteye her biriniz farklı hayallerle geldiniz. Farklı şehirlerden, hikayelerden kopup geldiniz. Kampüsün yollarında kendinizi yeniden keşfettiğiniz çok güzel günleriniz oldu. Yeni dostluklar kurarak içinizde büyük fikirler büyüttünüz. Bugün diploma alarak yeni bir hayata adım atıyorsunuz ancak şunu hiçbir zaman unutmayın ve kalbinizde hissedin. Bu kapıdan çıkmış olmak demek aslında çok büyük bir aileye dahil olmak anlamına geliyor çünkü Anadolu Üniversitesi bugüne kadar 170 bin örgün mezun verdi ve 4 milyon 350 bin Açıköğretim mezunumuzla beraber Türkiye'de 4,5 milyon insanın üniversite hayallerini gerçekleştiren çok büyük bir kurum oldu."

Rektör Adıgüzel, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve belgelerini takdim etti.

Öğrenciler temsili diplomalarını almalarının ardından keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, akademisyenler, aileler ve öğrencilerin katıldığı tören, konser etkinliğiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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