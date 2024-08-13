Anadolu Yaban Koyunları Fotokapana Takıldı - Son Dakika
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Anadolu Yaban Koyunları Fotokapana Takıldı

Anadolu yaban koyunlarının beslendiği anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı. Fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor.

13.08.2024 23:50
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Anadolu yaban koyunları fotokapana takıldı

ANKARA - Anadolu yaban koyunlarının beslendiği anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor. Çok sayıda Anadolu yaban koyunlarının beslendiği anlar fotokapana yansıdı. DKMP, o anları "Anadolu Yaban Koyunları doğada keyifle beslenirken" ifadesiyle paylaştı.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Yaban Koyunları Fotokapana Takıldı - Son Dakika

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