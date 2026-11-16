Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütü operasyonunda 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütü operasyonunda 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı

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İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da 13 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik çalışmada gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında teknik takip, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ve çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, örgüt üyelerinin bazı mağdurlardan maddi menfaat sağlamak amacıyla tehditte bulunduğu, mağdurların iş yerleri ve araçlarını kurşunladığı, kişileri hürriyetinden yoksun bıraktığı, kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdiği, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, 3'ü ceza infaz kurumunda bulunan toplam 34 şüpheli tespit edilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 13 Kasım'da İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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