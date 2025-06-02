Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(TCSG Umut)- Ege Denizi'nin uluslararası sularında düzenlenen Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı'nın ilk safhasında, batmakta olan ticari gemideki kazazedeler başarıyla kurtarıldı, yangına müdahale edildi. Tatbikatı 11 ülkeden gözlemciler takip etti.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk safhası tamamlandı. Tatbikatın deniz safhası, Midilli ve Sakız adaları arasında, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosunda, kazazedelerin bulunduğu bir ticari gemide yangın çıkması sonucu geminin batma tehlikesi geçirmesi üzerine başlatılan arama kurtarma harekatı canlandırıldı. Senaryoda kazazedeleri temsilen 3 cansız manken ve 7 personel denize bırakıldı.

İlk safhada; Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden 1 uçak ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri'nden 1 fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 korvet, 4 bot, 2 helikopter, 1 uçak ve 2 arama kurtarma gemisi görev aldı.

Türk arama kurtarma bölgesi içinde gerçekleşen tatbikatta, yardım çağrısının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde çok yönlü bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde yer alan, havada 6 saat kalabilen CN-235 CASA arama kurtarma uçağı tarafından kazazedeler markalanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan 8 saat kalabilen CN-235 CASA arama kurtarma uçağı paraşütle kurtarma botu ve arama-kurtarma ihtisaslı personeli paraşütle bıraktı.

Kazazedeler; Sahil Güvenlik'in gece görüş sistemine sahip helikopteri, Kara Kuvvetleri'nin vinç destekli helikopteri, Hava Kuvvetleri uçağından atılan kurtarma botları, Sahil Güvenlik'in "TCSG Dost" gemisi tarafından kullanılan hızlı kurtarma botları ile tahliye edildi.

Denizde tespit edilen son kazazedeler, Sahil Güvenlik uçağı tarafından markalanarak bölgeye bırakılan arama kurtarma kiti yardımıyla yüzücü kurtarıcılar tarafından bota çıkarıldı.

Kurtarılan tüm kazazedeler, ilk sağlık kontrollerinin ardından en yakın sağlık merkezlerine sevk edildi. Yangın çıkan ticari gemiye ise TCSG Dost ve bir Sahil Güvenlik Botu tarafından su toplarıyla müdahale edilerek gemi yedeklenip limana çekildi.

Uluslararası izleme, yüksek seviye katılım

Tatbikatta Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir olay yeri koordinatörlüğünü üstlenirken, Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç da deniz safhasını "TCSG Umut" isimli gemiden takip etti. Tatbikatı 11 ülkeden gelen 11 yabancı gözlemci izledi.

Kara safhası Menemen'de yapılacak

Tatbikatın ikinci safhası ise yarın İzmir'in Menemen ilçesinde yer alan Dumanlı Dağı bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu etapta, senaryo gereği dağa tırmanış yaparken kaybolan bir dağcı grubun bulunması ve tahliyesi sağlanacak.