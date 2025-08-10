Anafartalar Zaferi'nde Anma Töreni

Anafartalar Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

Conkbayırı'ndaki tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile yabancı ülke temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığından Yarbay Sinan Öztürk günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları üzerine şüphesiz çok söz söylendiğini, bundan sonra da yine söylenmeye devam edileceğini ifade etti.

Dünya harp tarihinin en önemli muharebelerinden birisinin Çanakkale Savaşları olduğunun altını çizen Toraman, "Çanakkale Savaşı'nı bizim tarihimiz açısından daha da kıymetli kılan Türk ordusunun Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede uzun süre harp etmesine karşılık, mutlak zafer kazandığı tek cephe olmasıdır. Çanakkale Cephesi'nde Türk Ordusu mutlak bir zafer kazanmıştır." dedi.

Bu zaferin, değişik kırılma anları ve önemli dönüm noktaları bulunduğu, bunlardan bir tanesinin 18 Mart 1915 olduğunu aktaran Toraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın en güçlü donanmasına karşı bir mücadelenin verildiği ve bu donanmanın yaklaşık üçte birinin bertaraf edildiği büyük bir deniz harbi. Bu büyük deniz zaferinden sonra ikinci safha, kara savaşlarında da yine kritik safhalar var. Bunlardan bir tanesi 25 Nisan 1915 çıkarması. Yine o gün de harp tarihimiz açısından önemli bir safhaya tekabül eden Yarbay Mustafa Kemal'in 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' direktifi hem askeri tarihe hem de milli tarihimize altın harflerle kaydedildi.

Kara savaşlarında ikinci büyük dönüm noktasını, şu anda üzerinde bulunduğumuz Conkbayırı'nın merkeze aldığı Anafartalar Muharebeleri oluşturuyor. Albay Mustafa Kemal, taarruz emrini vererek, İtilaf Kuvvetleri'nin bu sırtları ele geçirmesini ve hedefine ulaşmasını engelleyerek 'Anafartalar kahramanı' olarak ismini tarihimize altın harflerle yazdırdı."

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Çanakkale'nin, kararmış memleket ufuklarında şafağın söktüğü yer, yüzyıllardır süren kötü gidişata Türk milletinin farkında olarak "Dur" dediği yer olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin, Cumhuriyet'e giden yolun başlangıcı, kurtuluşa olan inancın zirveye çıktığı yer de olduğunu dile getiren Kaşdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çanakkale kurtuluşu yapanların, milli mücadeleyi yönetenlerin, Cumhuriyeti kuranların buluştuğu, birleştiği yerdir. Milli mücadeleyi yapanlar, cumhuriyetimizi kuranlar; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa, Fevzi Çakmak Paşa, Cevat Paşa ve diğer bütün komutanlar işte bu topraklarda hep birlikte gönül gönüle Çanakkale'yi geçilmez yapıyorlardı.

Bu toprakları Türk yurdu yapmak için burada Mehmetçik ile beraber yan yana omuz omuza mücadele ediyorlardı. Bu topraklar çok önemli hatıraları barındırıyor. Bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izleri var. Bu topraklarda çok büyük komutanlarımızın, Mehmetçiklerimizin hatıraları var. Onları unutmayan ve çok seven nesiller olarak onların hatıralarına her zaman sahip çıkacağız."

Çanakkale Cephesi'nde kahramanca savaşmış askerler ve komutanlar için dua edilen törende, Vali Toraman 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yaldız, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Anafartalar Zaferi Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törene AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile yabancı ülke temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.