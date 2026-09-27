Anahtar Parti Başkanı Ağıralioğlu, 20 milyar dolarlık fon krizinde SPK'ya hesap sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anahtar Parti Başkanı Ağıralioğlu, 20 milyar dolarlık fon krizinde SPK'ya hesap sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Başkanı Ağıralioğlu, 20 milyar dolarlık fon krizinde SPK\'ya hesap sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 20 milyar dolarlık fon krizi ve borsadaki 3,2 trilyon liralık kayıp için denetim kurumları ile SPK'nın ne yaptığını sordu. Ağıralioğlu, 455 binden fazla vatandaşın etkilendiğini belirterek hesabın millete verilmesini istedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bir tarafta yaklaşık 20 milyar dolarlık fon krizi… Diğer tarafta borsada eriyen milyarlarca dolarlık piyasa değeri. Ben şimdi devletimize soruyorum: Böylesine büyük para hareketleri yaşanırken denetim kurumlarımız ne yaptı? SPK ne yaptı? Kim kimi denetledi? Kim zamanında müdahale etti, kim etmedi? Bu iş birkaç kişinin üzerine bırakılıp kapatılabilecek kadar küçük değildir. 20 milyar doların da, borsada eriyen trilyonlarca liranın da hesabı bu millete verilmelidir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"20 milyar dolar. Rakamı söyleyince kolay geliyor. Gelin, 20 milyar doların ne demek olduğunu ve bu ülkede kimlerin cebine bu paranın gittiğini birlikte bir hesaplayalım. Fon krizinde ortaya çıkan yaklaşık 20 milyar dolarlık büyüklük, tek başına Türkiye'nin dev yatırımlarıyla kıyaslanabilecek bir para. Mersin Akkuyu'da yapılan nükleer santralin tamamının yapım maliyetine denk. Türkiye'de özelleştirilmesi planlanan köprü ve otoyolların yaklaşık gelirinin 3 katı. Atatürk Barajı'nın yapım maliyetinin yaklaşık 2,5 katı. Marmaray tüp geçidinin yaklaşık maliyetinin 6 katı.

"PEKİ BU PARA NEREDE, KİMLER KAZANDI, KİMLER KAYBETTİ"

Bakın, nasıl bir paradan bahsettiğimizi anlayalım diye söylüyorum: Bu büyüklükte bir kaynakla Türkiye'deki bütün emeklilerimize bir yıl boyunca her ay 5 bin lira ilave ödeme yapabilecek ölçekte bir kaynaktan bahsediyoruz. ya da Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine şehirlerimizi birbirine bağlayacak yaklaşık 13 bin 500 kilometrelik hızlı tren hattı yapabilecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Bir Akkuyu… Yaklaşık iki buçuk Atatürk Barajı… Altı Marmaray… 13 bin 500 kilometre hızlı tren hattı… Şimdi 20 milyar dolar deyince ne kadar büyük bir paradan bahsettiğimiz biraz daha anlaşılıyor mu? Peki bu para nerede? Kimlerin kontrolündeydi? Kimler kazandı? Kimler kaybetti? Kim hangi hisseye ne zaman girdi? Kim ne kadar kazandı?

"BÖYLESİNE BÜYÜK PARA HAREKETLERİ YAŞINIRKEN DENETİM KURUMLARIMIZ NE YAPTI"

Kim tam zamanında çıkıp parasını aldı? Bunların hepsinin ortaya çıkarılması lazım. Şimdi bunun yanına bir de Borsa İstanbul'da yaşananları oyun. Şirketlerin toplam piyasa değerinde yaklaşık 3,2 trilyon lira, yani yaklaşık 67 milyar dolarlık bir azalmadan bahsediliyor. Bir tarafta yaklaşık 20 milyar dolarlık fon krizi… Diğer tarafta borsada eriyen milyarlarca dolarlık piyasa değeri… Ben şimdi devletimize soruyorum: Böylesine büyük para hareketleri yaşanırken denetim kurumlarımız ne yaptı? SPK ne yaptı? Kim kimi denetledi? Kim zamanında müdahale etti, kim etmedi? Bu iş birkaç kişinin üzerine bırakılıp kapatılabilecek kadar küçük değildir. 455 binden fazla vatandaşımızın parasından bahsediyoruz. O yüzden zarar edenleri zaten biliyoruz. Şimdi kazananları bulun. Paranın izini sürün. Kim hukuka aykırı şekilde kazanç sağladıysa ortaya çıkarın. Kim vazifesini yapmadıysa hesabını sorun. 20 milyar doların da, borsada eriyen trilyonlarca liranın da hesabı bu millete verilmelidir."

Kaynak: ANKA
Sermaye Piyasası KuruluYavuz AğıralioğluPolitikaEkonomiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’den denizlerde bir ilk Yerli üretim dev gemi suya indirildi Türkiye'den denizlerde bir ilk! Yerli üretim dev gemi suya indirildi
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Ambulansın yolunu kapatıp aracından inen sürücüye 466 bin liralık ceza Ambulansın yolunu kapatıp aracından inen sürücüye 466 bin liralık ceza
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
Tekrar aynı karede İşte Kavak Yelleri’nin Efe ve Aslı’sının son hali Tekrar aynı karede! İşte Kavak Yelleri'nin Efe ve Aslı'sının son hali
Galatasaray’da ayrılık kararı Yıldız isim veda ediyor Galatasaray’da ayrılık kararı! Yıldız isim veda ediyor
Sadece kayıpları aramıyor Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı Sadece kayıpları aramıyor! Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı
18:44
Fon skandalına Mustafa Sandal’ın eşi de karıştı 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
17:45
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
17:19
İrlanda’dan İsrail maçı için flaş karar
İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar
16:53
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 19:01:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Anahtar Parti Başkanı Ağıralioğlu, 20 milyar dolarlık fon krizinde SPK'ya hesap sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei