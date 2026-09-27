Anahtar Parti Başkanı Ağıralioğlu, 20 milyar dolarlık fon krizinde SPK\'ya hesap sordu

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bir tarafta yaklaşık 20 milyar dolarlık fon krizi… Diğer tarafta borsada eriyen milyarlarca dolarlık piyasa değeri. Ben şimdi devletimize soruyorum: Böylesine büyük para hareketleri yaşanırken denetim kurumlarımız ne yaptı? SPK ne yaptı? Kim kimi denetledi? Kim zamanında müdahale etti, kim etmedi? Bu iş birkaç kişinin üzerine bırakılıp kapatılabilecek kadar küçük değildir. 20 milyar doların da, borsada eriyen trilyonlarca liranın da hesabı bu millete verilmelidir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"20 milyar dolar. Rakamı söyleyince kolay geliyor. Gelin, 20 milyar doların ne demek olduğunu ve bu ülkede kimlerin cebine bu paranın gittiğini birlikte bir hesaplayalım. Fon krizinde ortaya çıkan yaklaşık 20 milyar dolarlık büyüklük, tek başına Türkiye'nin dev yatırımlarıyla kıyaslanabilecek bir para. Mersin Akkuyu'da yapılan nükleer santralin tamamının yapım maliyetine denk. Türkiye'de özelleştirilmesi planlanan köprü ve otoyolların yaklaşık gelirinin 3 katı. Atatürk Barajı'nın yapım maliyetinin yaklaşık 2,5 katı. Marmaray tüp geçidinin yaklaşık maliyetinin 6 katı.

"PEKİ BU PARA NEREDE, KİMLER KAZANDI, KİMLER KAYBETTİ"

Bakın, nasıl bir paradan bahsettiğimizi anlayalım diye söylüyorum: Bu büyüklükte bir kaynakla Türkiye'deki bütün emeklilerimize bir yıl boyunca her ay 5 bin lira ilave ödeme yapabilecek ölçekte bir kaynaktan bahsediyoruz. ya da Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine şehirlerimizi birbirine bağlayacak yaklaşık 13 bin 500 kilometrelik hızlı tren hattı yapabilecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Bir Akkuyu… Yaklaşık iki buçuk Atatürk Barajı… Altı Marmaray… 13 bin 500 kilometre hızlı tren hattı… Şimdi 20 milyar dolar deyince ne kadar büyük bir paradan bahsettiğimiz biraz daha anlaşılıyor mu? Peki bu para nerede? Kimlerin kontrolündeydi? Kimler kazandı? Kimler kaybetti? Kim hangi hisseye ne zaman girdi? Kim ne kadar kazandı?

"BÖYLESİNE BÜYÜK PARA HAREKETLERİ YAŞINIRKEN DENETİM KURUMLARIMIZ NE YAPTI"

Kim tam zamanında çıkıp parasını aldı? Bunların hepsinin ortaya çıkarılması lazım. Şimdi bunun yanına bir de Borsa İstanbul'da yaşananları oyun. Şirketlerin toplam piyasa değerinde yaklaşık 3,2 trilyon lira, yani yaklaşık 67 milyar dolarlık bir azalmadan bahsediliyor. Bir tarafta yaklaşık 20 milyar dolarlık fon krizi… Diğer tarafta borsada eriyen milyarlarca dolarlık piyasa değeri… Ben şimdi devletimize soruyorum: Böylesine büyük para hareketleri yaşanırken denetim kurumlarımız ne yaptı? SPK ne yaptı? Kim kimi denetledi? Kim zamanında müdahale etti, kim etmedi? Bu iş birkaç kişinin üzerine bırakılıp kapatılabilecek kadar küçük değildir. 455 binden fazla vatandaşımızın parasından bahsediyoruz. O yüzden zarar edenleri zaten biliyoruz. Şimdi kazananları bulun. Paranın izini sürün. Kim hukuka aykırı şekilde kazanç sağladıysa ortaya çıkarın. Kim vazifesini yapmadıysa hesabını sorun. 20 milyar doların da, borsada eriyen trilyonlarca liranın da hesabı bu millete verilmelidir."