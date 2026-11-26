(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "2002 tsunamisi geliyor, sıkı tutunmanızı tavsiye ederiz. Millet 2001'deki gibi bir bıkkınlıkla, kırgınlıkla, yorgunlukla, dargınlıkla, umutsuzlukla, hukuksuzlukla ve adaletsizlikle karşı karşıya; tutunacak dal arıyor" dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin yaklaşık 25 yıldır iktidarda olduğunu anımsatan Ağıralioğlu, "'Memleketi adaletle kalkındıracağız' diye yola 'Bismillah' demiş bir kadronun 25. yılında içine düştükleri fon rezaletinden hissesine istifa düşmüş Hayati Yazıcı'nın ağzından bir söz çıktı; 'Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı var.' Yola adalet ve kalkınma iddiasıyla başla, sonra kendin için mevzu olunca 'Lekelenmeme hakkını da ihmal etmeyin, etmeyelim' de. Bunu ihmal etmemesi gereken icra makamı siz değil misiniz? Sizin yönettiğiniz bu ülkede insanların lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi, soruşturmanın gizliliği ve kesinleşmiş mahkeme kararı olana kadar insanların masum olduğuna dair hukukun genel prensiplerinin yaşadığı dünyanın en seçkin memleketi olmayacak mıydık biz? Bunun için çıkmadınız mı siz yola?" ifadelerini kullandı.

"SİZ BU ÜLKEYİ BABANIZIN ÇİFTLİĞİ Mİ ZANNEDİYORSUNUZ?"

Yeni kurulmuş partin üyeye ihtiyacı olduğunu, bu çerçevede üye kampanyası başlattıklarını anlatan Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne görüyoruz? Cumhurbaşkanımızın milletini duyabilme kapasitesi çok azalmış, siyasetin milletini duyabilme hevesi bitmiş. Vatandaşımıza şöyle diyoruz; 'Bizim partimiz vatan bilir, devlet bilir, cumhuriyet bilir, hak bilir, hukuk bilir, alın teri bilir, toprak bilir; bu toprakların değerlerine aidiyet duyar ve hizmetinize taliptir. Üye olur musunuz?', 'Evladım sizi çok seviyoruz da korkuyoruz.' 'Niçin korkuyorsunuz teyze?' 'Evladım benim oğlum memur da acaba bir şey olur mu?' Esnafa destek olacağımızı söylüyor, 'Kiranızı ödeyemiyorsunuz, vergi borcunuz var, bu maliyetler altında size yardımcı olacağız; partimize üye olur musunuz?' diyoruz. Esnaf 'Benim kredi borcum var da üye olmasam olur mu?' diyor. Mülakata girecek pırıl pırıl çocuklarımız haklarını alamadıkları, mülakat adaletsizliğine maruz kaldıkları için isyandalar; 'Partimize üye olabilir misiniz?' diyoruz, 'Abi ben mülakata gireceğim de üye olmasam...' diyorlar. Siz bu ülkeyi babanızın çiftliği mi zannediyorsunuz?

"BU MİLLET SİZDEN NE İÇİN KORKUYOR?"

Bu millet sizden ne için korkuyor? Esnaf korkuyor, iş adamı korkuyor, mülakata girecek çocuk korkuyor, bu memlekette iş yapmayı düşünen korkuyor! Sosyal yardımlaşmadan yardım veriyorsunuz; cebinizden mi veriyorsunuz? Yok, cebinizden veriyormuş gibi yapıyorsunuz ama partinize borçlandırmaya çalışıyorsunuz. Devletin malını valilerinize partiniz adına dağıttırıyorsunuz, sonra vatandaşa 'Ya bir şey dersek devletimiz bu yardımı vermekten vazgeçer mi acaba?' duygusunu veriyorsunuz. Siz ne utanmaz insanlarsınız yahu. Sizi iktidara getirdiğimizde 'Fakirliği bitirin. Bizi izzetimizle ve vakarımızla yaşayabilme imkanlarıyla buluşturabilin' diye size ettiğimiz dualarla bize yaşattığınız bu final nedir yahu? Bir partiye üye olunca başına bir şey geleceği korkusunu yaşatmak ne demektir?

"25 YILDIR YAPMAKLA ÖVÜNDÜKLERİNİZİ FONDA, YANINIZDAKİ AZGINLAR CEBİNE İNDİRDİLER"

Siz 25 yıldır devlettesiniz, devletimiz sizde, milletinizin hizmetindesiniz. Siz oyunuzla, üyenizle değil, icraatınızla milletin hizmetine talip olmalısınız. 25 yıldır iktidardasınız; 'Benim 10 milyon, 11 milyon, 20 milyon üyem var' ne demek? Sizin 86 milyon üyeniz var, sorumluluğunuz bu. Üye bizim olacak; biz üye telaşında olacağız, siz icraat telaşında olacaksınız. 25 yıldır iktidardalar, üye artırma telaşındalar. Yönettiğiniz memlekette yaşadıklarımıza ve övündüğünüz yatırımlara bakın. Yollar, köprüler, otobanlar, Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, havaalanları, hastaneler... Hepsini üst üste koyun, övündüğünüz bu yatırımların fazlasını fonda ve kur korumalı mevduatta kaybettiniz. En son fonda 170-180 milyar dolarınız gitti, övündüğünüz yatırımların hepsini toplasanız 130-140 milyar dolar yapmıyor. Yani 25 yıldır yapmakla övündüklerinizi fonda, yanınızdaki azgınların cebine indirdiler. Görmediniz, göstermiyorsunuz yahut üstünü kapatıyorsunuz.

"YASAKLARIN VAR OLDUĞUNU SÖYLEYECEK KANAL KALMADI MEMLEKETTE"

Yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmadığı bir memleket hayali kurdunuz; şimdi yolsuzluğu konuşanları içeri atıyorsunuz, yapılan yolsuzlukları ve haksızlıkları konuşanları kapatıyorsunuz. Fakirliği engelleyemediniz, fakirliğin konuşulmasını engelliyorsunuz; yolsuzluğu engelleyemediniz, yolsuzluğun konuşulmasını yasaklıyorsunuz. Yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları engelleyemiyorsunuz; çünkü yasakların var olduğunu söyleyecek kanal kalmadı memlekette. Bunların söylenmediği, bunları duymadığınız şartlarda bir Türkiye oluşturduğunuz zaman fakirliğin, yoksulluğun ve yolsuzluğun biteceğini size kim söyledi? O yüzden aziz milletimize hatırlatıyoruz: Biz Anahtar Partiyiz ama biz sadece bir parti değiliz, biz devletin ve milletin evlatlarıyız. Biz bu memleketi ayağa kaldıracağız; bu memleketi ayağa kaldırmak için 'Partimize oy verin' demekten daha mühim sorumluluklarımız olduğunu hatırlatıyoruz.

"SİYASETE İTİMADI İKİ PARALIK ETTİNİZ"

Fatma Betül Sayan Kaya 19 gün sonra serbest kaldı. Hanımefendinin içeride yattığı her gün kazandığı parayı yattığına bölünce her gün 100 milyon. Partilileriniz 'Biz böyle haksızlık olunca kendi haksızlığımızla da hesaplaşırız, kendimizden zalim çıkarsa cezasını veririz' diye övünüyordu. Bu hanımefendiyi içeri aldığınızda millet en azından 'Bir şeyler yapmaya başladınız' dedi, 19 gün dayanabildiniz. Partililerinizi de size inanan insanları da rezil ettiniz. 'İşte AK Parti, kızı Fatıma da olsa dokunuruz' diyen evlatlarınızı da rezil ettiniz! Sadece partinizi mi rezil ettiniz? Hayır; sistemde 'Yapanın yanına kar kalıyor' duygusuyla devlete güveni de rezil ettiniz, siyasete itimadı da iki paralık ettiniz.

"SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KARARLILIĞI VAR, PKK'YLA MÜCADELE KARARSIZLIĞI VAR"

Bir taraftan çete, mafya ve suç örgütleriyle mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz; suç örgütünün feriştahı var, Abdullah Öcalan'a ev yapıyorsunuz. Millet 'Suç örgütünün, uyuşturucunun, adam kaçırmanın, mafyanın, kanunsuzluğun ve hukuksuzluğun zirvesinde bir teröristle oturup sonra diğer terör örgütleri diyorsunuz; 'Ne diyorlar, anlamıyoruz' diyor. Mücadelede hiçbir ölçünüz tutmuyor! FETÖ'yle mücadele kararlılığı var, PKK'yla mücadele kararsızlığı var; bazıları kendilerinden olanları da affediyor. Neye sebep oluyor biliyor musunuz? Devlete itimat kalmıyor, siyasete güven kalmıyor, siyasetin yapıp ettiklerine itimat kalmıyor. Siyasetçilerin dediklerini millet dinlemiyor, umursamıyor; değerler aşınıyor. Devlete itimat ve siyasete güven yıkıldı mı siz bu memleketi nasıl ayakta tutacaksınız? Bu arada gündemimize 'Aslan kaçtı' diye bir şey geliyor. Televizyonda elinde çubukla aslan gösteren uzmanlar görüyoruz; 'Aslanla karşılaşınca ne yapmak lazım?' anlatıyorlar. Peki hırsızla karşılaşınca ne yapmak lazım? Memlekette görevini yapmayan bürokratla karşılaşınca ne yapılır anlatan bir tane adam çıkarabilir misiniz? Memlekette bu ara soygunun önü arkası yok. Aslanla karşılaşma kılavuzu var ama hırsızla karşılaşınca ne yapılır, kullanma kılavuzu yok. İki gün aslan konuştuk! Allah'tan korkun, lütfen biraz ciddi olun! Hizmetine talip olduğunuz millet tarihin gördüğü en büyük millet; başında oturduğunuz devlet tarihin gördüğü en büyük milletin en büyük devleti. Kendinize gelin.

"BİZ MİLLETİN EVLATLARIYIZ, MEŞALE SALLAYACAĞIZ, MİLLETİ KENDİSİ KURTARACAK"

2001 yılında gibiyiz, 2002 tsunamisi geliyor, sıkı tutunmanızı tavsiye ederiz. Millet 2001'deki gibi bir bıkkınlıkla, kırgınlıkla, yorgunlukla, dargınlıkla, umutsuzlukla, hukuksuzlukla ve adaletsizlikle karşı karşıya, tutunacak dal arıyor. Millete kendisine tutunması gerektiğini söylüyoruz, bize değil. Biz millete meşale sallayacağız; tıpkı yüzyılın başında umutlar inkisara uğradığında milleti yine kendi azmi ve kararlılığının kurtarması gibi, milleti yine kendi azmi ve kararlılığı kurtaracaktır. O yüzden milleti sandıklara çağırıyorum. Bu sefer millet kendi kaderine yürüyecektir. Emekli sandığın başına, asgari ücretli sandığın başına, atanamayan öğretmen, geçinemeyen memur, güvenlik görevlileri, korucular, tarım ve hayvancılıkla uğraşıp iki eli yanına düşmüş çiftçiler, esnaf ve nakliyeci sandığın başına. Millet sandığın başına, millet devletin başına, millet kendi başına.

Geçen gün bir il ziyaretinde 40 yıllık bir esnaf, 'Devleti, milleti dümensiz bir gemi gibi biz yönetiyoruz; başımızda kimse yok, muhatabımız yok, kendi başımızın çaresine bakıyoruz' dedi. Ben oradan diyorum: Milleti kendisi kurtaracak. Biz milletin evlatlarıyız, meşale sallayacağız; yapacaklarımız milletin daha önce defalarca ayağa kalkarken tutunduğu değerlerdir, onlarla ayağa kalkacağız. Allah kerimdir, biz nöbetteyiz, biz memleket evlatlarıyız. Bu hafta milletimiz için yapıp ettiklerimize bu kadar kızabildik; inşallah haftaya teşekkür etmemize sebep olacak hayırlı bir şeyler yaparsınız da 'Var olun, sağ olun' diyebiliriz.

"LİSTEYİ TEK TEK YAYINLAMALISINIZ"

Sürüye kurt dalmışsa çoban, 'Uyuyordum, görmedim, bilmiyordum, haberim yoktu' diyemez. Bir çobanlar topluluğu olarak aslında sürüleri bekliyormuşsunuz; yardımcı çobanlarınız ise kurtlar gelsin diye sağa sola bir şeyler koymuş, kurt çağırmış sürüye. 'Benim haberim yoktu' diyemezsiniz; bu sürüyü bekleyin diye seçtik biz sizi, 'Fark etmedim' yok.

Kendinizi peygamber nasihatindeki gibi herkesin çoban olduğu bir sürü üzerinden tarif ediyorsunuz; Cumhurbaşkanımız da 'Ben bu sürünün çobanıyım' dedi. Mehmet Şimşek de çoban, Cevdet Yılmaz Bey de çoban, hepiniz çobansınız. Biri uyarmış; Mehmet Şimşek 'Kurtlar geliyor' demiş. Öbür yardımcı Cevdet Bey 'Yok ya, onlar kurt değil, rahat olun, onlar iyi, bizimle beraber yayılacaklar' demiş. Öbür yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise kurtlarla beraber dalmış. Şimdi buradan nasıl çıkacaklar? 'Haberimiz yok' diyerek çıkılmaz. Listeyi tek tek yayınlarsınız, her kuruşun hesabını sorarsınız, kuruşuna kadar alırsınız, bulaşan herkesin adalet önünde hesap vermesini sağlarsınız, sonra da 'Aziz milletimiz, kusura bakmayın, biz bilemedik; bu kadar yakınımızda sizi soyacak bu kadar hırsızı istihdam ettiğimiz için özür dileriz' dersiniz. Milletimiz affederse karşılığını seçimde görürsünüz."