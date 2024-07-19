Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, paramotor ekibiyle buluştu

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Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, ilçede antrenmanlarını sürdüren paramotor ekibiyle bir araya geldi.

Deniz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinleri kapsamında, Anamur'dan KKTC'ye uçuş yapmayı planlayan paramotor ekibini ziyaret etti.

Ekibin antrenmanlarına katılan Deniz, paramotoro da bindi.

Deniz, paramotordan telsiz bağlantısıyla ilçedeki vatandaşları 21 Temmuz'a kadar sürecek 16. Uluslararası Kültür ve Muz Festivaline de davet etti.

Uçuş sonrasında açıklamada bulunan Deniz, Anamur'u havadan denetleme imkanı bulduğunu da kaydetti.