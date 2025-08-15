Mersin'in Anamur ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?