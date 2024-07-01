Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Anamur'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaşdişlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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