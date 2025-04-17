Mersin'in Anamur ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına "Hac Hazırlık Kursu" verildi.
Mus'ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen kursta görevliler, hacı adaylarına uygulamalı bilgiler verdi.
Hac süresince yapılacak ibadetlerin anlatıldığı kursta, Kabe maketi etrafında tavaf ibadetinin nasıl yapılacağı anlatıldı.
Seminer sonunda hacı adaylarına çeşitli hediyeler verildi.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Hac Hazırlık Kursu Düzenlendi - Son Dakika
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