Mersin'in Anamur ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Anamur Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı, günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yaptı.
Törene, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Muhtarlar Günü Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?