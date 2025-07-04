Anamur Kaymakamlığı koordinesinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Kemal Duru başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerde sunulan hizmetler ele alındı.
Muhtarların taleplerinin dinlendiği toplantıda, Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş de orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik sunum yaptı.
Toplantı, karşılıklı istişare ve değerlendirmelerle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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