Mersin'in Anamur ilçesinde park halindeki otomobilde kundaklama sonucu çıkan yangın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
H.K.Y'nin Fatih Mahallesi'ndeki lokantanın otoparkında bulunan otomobilinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Plakası öğrenilemeyen araçtaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin otomobili kundaklayıp motosikletle kaçtığını belirledi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının elindeki yanıcı maddeyi aracın üzerine döktükten sonra ateşe vermesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Otomobil Kundaklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?