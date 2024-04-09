Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit kabirlerini, ailelerini ve gazileri ziyaret etti.
Daha sonra Devlet Bahçeli Parkı'nda Kaymakam Bilal Bozdemir, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek'in de katılımıyla iftar programı düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan huzur ve güven operasyonları sonucunda hırsızlık ve benzeri suçlardan 39 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca ve 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 241 şahsı yakaladı. Ayrıca evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranan 12 şüpheli de yakalandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Özölçer mesajında Ramazan Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, barış, huzur ve mutluluk dileklerini iletti. Ayrıca, Filistin'de devam eden soykırımın sona ermesi için dualar edildiğini belirtti.
Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde meydana gelen kazada, babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Baba, traktörüyle evine dönerken oğlunu fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan yağışlar bazı olumsuzluklara sebep olurken vatandaşlar uyarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?