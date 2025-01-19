Anamur'da Sabah Namazı Buluşmaları

Mersin'in Anamur ilçesinde "Sabah Namazı Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğünce organize edilen etkinlik, Akdeniz Camisi'nde yapıldı.
Camide bir araya gelen din görevlileri ve vatandaşlar, sabah namazını kıldı.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, Filistinliler için dua edildi.
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