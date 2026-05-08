Anamur'da Silahlı Kavga: İki Kardeş Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

İskele Mahallesi'nde bir restoranın önünde 6 Mayıs'ta çıkan ve S.U'nun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan B.E. ve ağabeyi A.V.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.