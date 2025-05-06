Anamur ilçesinde, trafik uygulamasında sürücülere muz ve çilek ikramında bulunuldu.
Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla Anamur Ortaokul önünde uygulama yapıldı.
İlçe Kaymakamı Bilal Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Dölek'in de katıldığı uygulamada, sürücülere muz ve çilek ikramında bulunuldu.
Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılan uygulamada, vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Kaymakam Bozdemir, trafikte herkesin daha dikkatli olmasını ve kurallara uymasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Sürücülere Meyve İkramı - Son Dakika
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