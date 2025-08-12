Anamur\'da Umreye Uğurlanan Öğrenciler

Mersin'in Anamur ilçesinde "Gençlik Bilgi Yarışması"nda dereceye giren 3 öğrenci umreye gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca organize edilen yarışmada öğrenciler Kevser Yıldız, Hayrunnisa Oktar ve Ayşe Çetin umreye gitmeye hak kazandı.

Öğrenciler Anamur Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anamur Müftülüğünün destekleriyle Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan umreye uğurlandı.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, azimle çalışarak elde edilen bu başarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.