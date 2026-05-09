Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çalışma gerçekleştirilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ç.S'nin uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını belirledi.
Üst aramasında ve ikametinde 99,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen Ç.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?