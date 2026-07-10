Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 DRB 33 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Bozdoğan Mahallesi Pullu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncay Kaya'ya (46 ) çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaya'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Yaya Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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