Anamur Tarım Fuarı Başladı

Mersin'de bölgenin tarımsal potansiyelini tanıtma amacıyla düzenlenen "Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı" başladı.
Bölgede yetişen tropikal ürünlerin tanıtılacağı fuarın ilk gün kapsamında kortej yürüyüşü ve açılış töreni düzenlendi.
Törene, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve kent protokolü de katıldı.
Fuar, 10 Kasım'da sona erecek.
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