Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan\'ın görev süresi doluyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresi 20 Nisan'da dolacak. Başkanlık seçimi 21 Mart'ta yapılacak. Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yeni başkan, Genel Kurul'da 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak seçilecek.

13.03.2024 23:20  Güncelleme: 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle başkanlık için 20 Şubat'ta başlayan seçim süreci tamamlandı. Başkanlık seçimi için 21 Mart günü belirlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi  21 Mart'ta yapılacak.

Seçimde, görev süresinin dolacak olması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkeme'nin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek. Genel Kurul'daki seçimde, 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, yeni başkan olacak. Anasaya Mahkemesi'nin yeni seçilen başkanı 4 yıl görev yapacak. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine 20 Nisan 2012'de başlayan Zühtü Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde, oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te, 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez başkan olmuştu.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, 21 Mart, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki araziler kamulaştırma kararını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki araziler kamulaştırma kararını iptal etti
23:19 Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracı kurşunlandı Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
21:44 Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu’na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok
21:35 Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara’da gayrimenkul işine başladı mağdurlar çoğalıyor Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor
21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor Pendikspor, Mert Hakan Yandaş’ı şikayet etti Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
23:25 Bağcılar’da poşete sarılı halde kadın cesedi bulundu, 3 zanlı tutuklandı Bağcılar'da poşete sarılı halde kadın cesedi bulundu, 3 zanlı tutuklandı
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
19:44 Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi
17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 00:22:18. #1.11#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement